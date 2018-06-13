МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в мае 2018 года снизился на 1,7%, или на 9 рублей, по сравнению с апрелем и составил 521 рубль, говорится в пресс-релизе холдинга "Ромир".

"Второй месяц подряд средний чек снижается. По итогам мая показатель остановился на уровне 521 рубль, потеряв по сравнению с апрелем 9 рублей или 1,7%. С учетом майской инфляции в 0,4%, средний чек сократился более чем на 2%", – отмечается в исследовании.

Как замечают его авторы, в мае наблюдался тренд "рационального потребления", россияне стремятся экономить на ежедневных покупках. "Средний чек похудел во всех категориях городов и особенно в обеих столицах. В различных типах торговых каналов наибольшие потери понес чек в крупных форматах — в гипер- и супермаркетах", – говорится в исследовании.

Уточняется, что лидером по снижению майского чека оказался Центральный округ, где он потерял сразу 6,1% к апрельскому значению. Существенно снизился чек на Урале – на 3,6%. Менее заметно чек уменьшился на северо-западе страны (на 1,6%) и на Дальнем Востоке (на 1,5%). Одновременно был зафиксирован рост среднего чека в двух округах страны – на юге (на 2,1%) и в Сибири (на 1,4%).

Средний чек в гипермаркетах снизился на 5,4%, в супермаркетах – на 5,3%. Чек в дискаунтерах уменьшился на 1,4%. В магазинах традиционной торговли средний чек, напротив, немного увеличился – на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.