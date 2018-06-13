Собчак возвращается к работе главного редактора журнала L'Officiel Russia

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ксения Собчак возвращается к руководству журналом L'Officiel Russia, сообщает международная медиагруппа ACMG.

Ранее Собчак приостановила работу в журнале в связи с участием в президентской кампании 2018 года.

"Шестого июня у Ксении закончился отпуск, и, согласно ранее достигнутым договоренностям, она возвращается к работе главного редактора журнала L'Officiel Russia. Сегодня перед Ксенией и командой стоят новые амбициозные задачи, решив которые команда ACMG рассчитывает не только укрепить, но и значительно усилить позиции журнала на российском рынке", — говорится в сообщении медиагруппы.

Собчак сообщила, что "очень рада вернуться в L'Officiel".

Собчак присоединилась к медиагруппе ACMG (ранее — издательский дом Artcom Media) в 2012 году, став главным редактором глянцевого издания SNC. В 2014 году Ксения получила приглашение возглавить редакцию российской версии французского журнала L'Officiel Russia.