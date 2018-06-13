Собянин рассказал, во сколько раз увеличилось число пешеходов в Москве

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Число пешеходов на улицах Москвы увеличилось в три-четыре раза в результате благоустройства, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Мне кажется, оно (создание комфортной среды — ред.) помогло изменить отношение горожан к Москве. Они стали больше любить свой город, больше гулять. Исторические фасады домов открылись, улицы стали более освещенными, на улицах появилось множество летних кафе, как в европейских городах. Парки стало посещать раз в 10 больше горожан, чем раньше. Среда меняется, отношение меняется и активность горожан меняется. Количество пешеходов на наших улицах увеличилось в три-четыре раза", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам столичного градоначальника, нужно сделать город таким, чтобы выходя за двери своей квартиры, жители чувствовали, что городское пространство — это продолжение личного. "Городское пространство принадлежит жителям", — добавил мэр.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.