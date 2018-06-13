В КЧР около 2,5 тысячи человек приняли участие в "Параде народов"

ЧЕРКЕССК, 13 июн — РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек приняли участие в костюмированном шествии "Парад народов", которое прошло в День России в Черкесске, сообщает пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии.

"Такое шествие прошло в республике впервые, пять его колонн возглавили самые юные участники парада — дети. За ними 30-метровый российский флаг несли артисты хореографических ансамблей и коллективов художественной самодеятельности, а также спортсмены Карачаево-Черкесии. Для участия в "параде народов" были приглашены жители из всех городов и районов республики. Русские, казаки, карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы и греки, одетые в национальные костюмы, прошли по проспекту Ленина к парку культуры и отдыха "Зеленый остров", где была организована обширная праздничная программа", — говорится в сообщении.

Народные гуляния и концерты прошли и на других площадках города.

Кроме того, в День России состоялось открытие фестиваля ГТО, а также веломарафон, в котором приняли участие более 70 человек. В торжественной обстановке в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" вступили в этот день учащиеся республиканских школ, добавили в пресс-службе.

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