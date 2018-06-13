В бесплатных поездах для болельщиков забронировали почти 90% мест

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Болельщики забронировали 88% мест в бесплатных поездах на матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, то есть за сутки до начала мероприятия осталось 12% свободных мест, следует из слов гендиректора АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" Кирилла Полякова.
"Забронировано 88% билетов на бесплатные поезда на матчи группового этапа, 67% — на поездки матчей плей-офф", — сообщил Поляков РИА Новости в среду.
По его словам, места в бесплатных поездах бронировали болельщики из 158 стран.
Поезда для бесплатной перевозки болельщиков формируются из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. В каждом поезде есть специальные места для маломобильных групп населения. РЖД сообщали, что планируется задействовать двухэтажные вагоны, электропоезда "Ласточка" и скоростные поезда "Стриж".