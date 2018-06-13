В бесплатных поездах для болельщиков забронировали почти 90% мест

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Болельщики забронировали 88% мест в бесплатных поездах на матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, то есть за сутки до начала мероприятия осталось 12% свободных мест, следует из слов гендиректора АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" Кирилла Полякова.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

"Забронировано 88% билетов на бесплатные поезда на матчи группового этапа, 67% — на поездки матчей плей-офф", — сообщил Поляков РИА Новости в среду.

По его словам, места в бесплатных поездах бронировали болельщики из 158 стран.

Для бесплатной перевозки болельщиков и журналистов, аккредитованных FIFA, будет задействовано 734 дополнительных поезда на 448 тысяч мест. Бронирование мест осуществляется на интернет-ресурсе АНО "Транспортная дирекция-2018" или по телефонам горячей линии. С 11 июня билеты на бесплатные поезда также можно оформить в кассах на железнодорожных вокзалах. Для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо купить билет на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Поезда для бесплатной перевозки болельщиков формируются из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. В каждом поезде есть специальные места для маломобильных групп населения. РЖД сообщали, что планируется задействовать двухэтажные вагоны, электропоезда "Ласточка" и скоростные поезда "Стриж".