Глава КЧР вручил паспорта гражданина РФ 24 отличившимся школьникам

ЧЕРКЕССК, 13 июн — РИА Новости. Лучшие школьники Карачаево-Черкесии, отличившиеся в учебе и спорте, в День России получили паспорта гражданина РФ; документ вручил им глава республики Рашид Темрезов, сообщает РИА Новости представитель пресс-службы руководителя региона.

"С большой радостью в душе хочу поздравить Вас с Днем России. Желаю, чтобы наша великая и могущественная страна никогда не теряла своей силы, а народ оставался единым и непобедимым", — привели в пресс-службе слова главы региона.

Темрезов также вручил благодарственное письмо главы КЧР за мужество и волю к победе Алине Капушевой, успешно выступившей на четвертых Всероссийских соревнованиях для людей с ограниченными возможностями по горнолыжному спорту "Старты мечты".

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