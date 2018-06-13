Госдума отклонила проект о смягчении наказания за мелкую кражу

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Госдума на дополнительном пленарном заседании в среду отклонила законопроект, смягчающий наказание за мелкую кражу и ужесточающий его за кражу, совершенную со значительным ущербом.

Проект поправок в Уголовный кодекс и КоАП был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле 2015 года и принят в первом чтении в сентябре того же года. В частности, в КоАП предлагались поправки, увеличивающие сумму хищения, признающегося незначительным. Так, мелкой кражей могло бы считаться хищение чужого имущества, если стоимость похищенного не превышает 5 тысяч рублей (в настоящей редакции — 1 тысяча рублей). Предлагалось также ввести обязательные работы на срок до 50 часов за неотягощенное мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты.

Уголовный кодекс РФ предлагалось дополнить статьей, касающейся мелкого хищения, совершенного неоднократно. Оно могло бы наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо ограничением, лишением свободы на срок до двух лет. При этом неоднократным в статье признавалось мелкое хищение, совершенное в течение одного года на сумму, превышающую 1 тысячу рублей, лицом, уже привлекавшимся к административной ответственности за мелкое хищение.

Помимо этого ужесточалось наказание за кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Такой ущерб определялся как сумма не менее 10 тысяч рублей (в настоящей редакции — 2,5 тысяч рублей).

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в своем заключении рекомендовал ГД отклонить проект. Комитет, в частности, отмечает, что проект не устанавливает формы предварительного расследования и подследственности, кроме того, не обоснована необходимость существенного повышения порога уголовной ответственности за хищение чужого имущества.