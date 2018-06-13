Госдума отклонила проект о смягчении наказания за мелкую кражу

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Госдума на дополнительном пленарном заседании в среду отклонила законопроект, смягчающий наказание за мелкую кражу и ужесточающий его за кражу, совершенную со значительным ущербом.
Уголовный кодекс РФ предлагалось дополнить статьей, касающейся мелкого хищения, совершенного неоднократно. Оно могло бы наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо ограничением, лишением свободы на срок до двух лет. При этом неоднократным в статье признавалось мелкое хищение, совершенное в течение одного года на сумму, превышающую 1 тысячу рублей, лицом, уже привлекавшимся к административной ответственности за мелкое хищение.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в своем заключении рекомендовал ГД отклонить проект. Комитет, в частности, отмечает, что проект не устанавливает формы предварительного расследования и подследственности, кроме того, не обоснована необходимость существенного повышения порога уголовной ответственности за хищение чужого имущества.