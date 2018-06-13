Минздрав запустил на Камчатке акцию экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное открытие проводимой Минздравом РФ Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция направлена на информирование граждан по вопросам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, говорится в сообщении министерства.

"Камчатский край активно работает на направлении профилактики ВИЧ, здесь увеличивается охват тестированием, следовательно, увеличивается охват АРВ-терапией. Особенно хочется отметить, что 100% беременных женщин с положительным ВИЧ-статусом охвачено антиретровирусной терапией, что позволяет им в будущем родить здоровых детей", — заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, слова которого приводятся в сообщении.

Он поблагодарил правительство Камчатского края за оказанное содействие в области организации проведения акции.

"Мы непозволительно мало говорим об этой болезни. К сожалению, в России ВИЧ развивается, как и во всех странах, и в ряде случаев не всегда удается справиться, спасти человека. С помощью этой акции мы надеемся привлечь внимание людей с рискованным поведением, чтобы они понимали опасность для себя и других людей. И мы приложим все усилия совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, чтобы эта болезнь ушла навсегда из Камчатского края", — отметил заместитель председателя правительства края Валерий Карпенко.

В ходе мероприятия состоялась торжественная передача флага региона организаторам акции в знак участия Камчатского края в акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Передача флага от региона к региону является символом объединения и преемственности, выраженной в форме эстафеты. По итогам акции все собранные флаги будут выставлены на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в ноябре 2018 года.

Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция" проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.