Минздрав запустил на Камчатке акцию экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное открытие проводимой Минздравом РФ Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция направлена на информирование граждан по вопросам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, говорится в сообщении министерства.
Он поблагодарил правительство Камчатского края за оказанное содействие в области организации проведения акции.
"Мы непозволительно мало говорим об этой болезни. К сожалению, в России ВИЧ развивается, как и во всех странах, и в ряде случаев не всегда удается справиться, спасти человека. С помощью этой акции мы надеемся привлечь внимание людей с рискованным поведением, чтобы они понимали опасность для себя и других людей. И мы приложим все усилия совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, чтобы эта болезнь ушла навсегда из Камчатского края", — отметил заместитель председателя правительства края Валерий Карпенко.
Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция" проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.