МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении до конца весенней сессии, но торопиться и нарушать регламент не будет, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как сообщил РИА Новости источник в парламенте, правительство может внести соответствующий документ в Госдуму уже 14 июня.

"Если правительство завтра рассматривает этот вопрос и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку есть месяц, мы можем спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению. Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламент", — сказал Володин на пленарном заседании.

"Мы с вами должны строить работу на основе регламента, федеральных законов и руководства конституцией", — подчеркнул он.

Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. Вопрос о необходимости повысить пенсионный возраст обсуждается уже довольно давно.

Президент Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что правительство представит предложения по пенсионной реформе в ближайшее время. При этом он отметил, что главным результатом должен стать рост благосостояния пенсионеров и что сам он очень осторожно относится к идеям о повышении пенсионного возраста.