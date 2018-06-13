Суд 28 июня изучит спор Европейского университета с Рособрнадзором

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд 28 июня рассмотрит жалобу Европейского университета в Санкт-Петербурге по спору с Рособрнадзором вокруг очередного отказа вузу в выдаче образовательной лицензии, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Апелляционную жалобу (Европейского университета) принять к производству… Назначить дело к судебному разбирательству на 28 июня 2018 года на 15 час. 00 мин", — говорится в определении суда второй инстанции.

Вуз оспаривает апрельское решение арбитража Москвы по иску к Рособрнадзору, где Европейский университет, в частности, настаивал на признании незаконным акта проверки, на основании которого ему в декабре в третий раз отказали в выдаче образовательной лицензии. Также университет требовал отмены соответствующего приказа Рособрнадзора.

Согласно решению суда первой инстанции, производство по иску в той части, которая касается отмены результатов проверки, прекращено. Также арбитраж отказал университету в удовлетворении требований о признании недействительным приказа Рособрнадзора об отказе в выдаче лицензии.

Как констатировал суд, все доводы вуза отклонены "как не подтвержденные доказательствами, основанные на неверном толковании норм права и не свидетельствующие о возможности удовлетворения требований, поскольку доказательств незаконности приказа не представлено, в то время как приказ вынесен… в соответствии с действующим законодательством".

Арбитраж Петербурга в марте 2017 года аннулировал лицензию Европейского университета в Петербурге по иску Рособрнадзора. Позднее в июле вуз сам обратился в федеральное образовательное ведомство с заявлением об аннулировании образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета было прекращено, одновременно вуз подал заявку на новую. В конце сентября в вуз поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии, а в декабре 2017 года на основании последней проверки со стороны Рособрнадзора университет получил отказ в третий раз.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.