Ростовские депутаты предложили учредить День дружбы народов Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили принять новый региональный закон о памятных датах, одной из которых в случае его принятия станет День дружбы народов Дона, сообщила журналистам заместитель председателя областного заксобрания Ирина Рукавишникова.
"Один из праздников, который мы хотим предложить, — это День дружбы народов Дона. В законопроекте планируется эту дату включить в календарь 2 ноября, потому что к этой дате у нас приурочен ежегодный фестиваль народов Дона. Было бы логично этот день отметить и в календаре праздничных дат", — сказала она.
Данное предложение может быть рассмотрено уже на ближайшей сессии регионального парламента. Законопроект также предусматривает возможность в дальнейшем вводить новые праздники в календарь региона. "Основной лейтмотив праздника — это дружба и добрососедские отношения различных народов и национальностей, которых на территории области проживает более 150, а чем наполнить праздник, будет зависеть от нас", — сказала она.
"Современная Россия растет, развивается, обновляется, мы встречаем праздник в новом парке, в новой левобережной части донской столицы, в новом Ростове", — сказал губернатор области Василий Голубев. Помимо концертов и выступлений творческих коллективов в парке прошла акция, в рамках которой волонтеры развернули флаг России длиной 220 метров и 4,5 метра шириной.
Всего в торжествах по случаю Дня России — митингах, шествиях, праздничных гуляниях и спортивных соревнованиях — в регионе приняли участие около 200 тысяч человек.