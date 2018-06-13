Ростовские депутаты предложили учредить День дружбы народов Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили принять новый региональный закон о памятных датах, одной из которых в случае его принятия станет День дружбы народов Дона, сообщила журналистам заместитель председателя областного заксобрания Ирина Рукавишникова.

Во вторник в рамках празднования Дня России в Ростове-на-Дону состоялся форум, посвященный межнациональному сотрудничеству. Среди вопросов обсуждалась инициатива депутатов законодательного собрания о принятии нового закона о профессиональных праздниках и памятных датах на территории Ростовской области.

"Один из праздников, который мы хотим предложить, — это День дружбы народов Дона. В законопроекте планируется эту дату включить в календарь 2 ноября, потому что к этой дате у нас приурочен ежегодный фестиваль народов Дона. Было бы логично этот день отметить и в календаре праздничных дат", — сказала она.

Данное предложение может быть рассмотрено уже на ближайшей сессии регионального парламента. Законопроект также предусматривает возможность в дальнейшем вводить новые праздники в календарь региона. "Основной лейтмотив праздника — это дружба и добрососедские отношения различных народов и национальностей, которых на территории области проживает более 150, а чем наполнить праздник, будет зависеть от нас", — сказала она.

Рукавишникова отметила, что 12 июня, например, было наполнено как интеллектуальной составляющей, так и праздничной. Так, в Ростове-на-Дону пошло заседание консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе Ростовской области, форум межэтнических отношений. Также состоялся товарищеский матч по мини-футболу между смешанными командами национальных землячеств, а в парке Левобережном — торжественный концерт.

"Современная Россия растет, развивается, обновляется, мы встречаем праздник в новом парке, в новой левобережной части донской столицы, в новом Ростове", — сказал губернатор области Василий Голубев. Помимо концертов и выступлений творческих коллективов в парке прошла акция, в рамках которой волонтеры развернули флаг России длиной 220 метров и 4,5 метра шириной.

Всего в торжествах по случаю Дня России — митингах, шествиях, праздничных гуляниях и спортивных соревнованиях — в регионе приняли участие около 200 тысяч человек.