Старинный тульский самовар получил победитель ретро-ралли в Туле

ТУЛА, 13 июн — РИА Новости. Старинный тульский самовар получил победитель ретро-ралли на Кубок губернатора Тульской области, которое прошло в рамках Международного фестиваля "Автострада-2018", состоявшегося в Туле в День России 12 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

По его словам, фестиваль "Автострада-2018" — крупнейший автомобильный фестиваль в России, включающий как слет владельцев старинных автомобилей и мотоциклов, так и выставку тюнингованных ретро-автомобилей, гонки на детских педальных автомобилях, а также показательные выступления и шоу-программа.

"В очередной раз был дан старт ралли исторических автомобилей. Гран-при открытого Кубка Губернатора Тульской области по ретро-ралли — раритетный самовар знаменитой фабрики Баташева", — сказал собеседник агентства.

На главной площади города тульские школьники, студенты и волонтеры приняли участие во флэшмобе, выстроившись в слова "Россия" и "Тула".

Торжественные мероприятия продолжились концертной программой с участием лучших тульских исполнителей, а также специальных гостей — группы "Кар-Мэн" и Dj Smash. Закончилось празднование Дня России в Туле красочным фейерверком.

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