Старинный тульский самовар получил победитель ретро-ралли в Туле

ТУЛА, 13 июн — РИА Новости. Старинный тульский самовар получил победитель ретро-ралли на Кубок губернатора Тульской области, которое прошло в рамках Международного фестиваля "Автострада-2018", состоявшегося в Туле в День России 12 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"В очередной раз был дан старт ралли исторических автомобилей. Гран-при открытого Кубка Губернатора Тульской области по ретро-ралли — раритетный самовар знаменитой фабрики Баташева", — сказал собеседник агентства.
На главной площади города тульские школьники, студенты и волонтеры приняли участие во флэшмобе, выстроившись в слова "Россия" и "Тула".
Торжественные мероприятия продолжились концертной программой с участием лучших тульских исполнителей, а также специальных гостей — группы "Кар-Мэн" и Dj Smash. Закончилось празднование Дня России в Туле красочным фейерверком.