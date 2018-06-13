Авиасообщение с поселком Диксон было прекращено из-за заваленной снегом ВПП

КРАСНОЯРСК, 13 июн — РИА Новости. Посадочная площадка "Диксон" на севере Красноярского края несколько дней не принимала самолеты из-за того, что взлетно-посадочная полоса оказалась завалена снегом, а руководство не обеспечило ее своевременную уборку, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, Норильская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований воздушного законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов Федеральным казенным предприятием "Аэропорты Красноярья" на посадочной площадке "Диксон".

"Установлено, что отсутствие надлежащих мер по расчистке взлетно-посадочной полосы посадочной площадки "Диксон" от снега в период с 30.05.2018 по 01.06.2018 не позволило осуществить прием воздушных судов типа АН-2, АН-3, что привело к задержке авиарейсов по маршруту Норильск-Диксон-Норильск", — сказала Горбунова.

Она отметила, что 14 пассажиров на Диксон и 22 из Диксона в Норильск были доставлены только через сутки после запланированного времени вылета, при этом самолет заменили на вертолет Ми-8МТ.

"Несмотря на социальную значимость функционирования взлетно-посадочной полосы п.п. Диксон, отсутствие иных способов сообщения между пгт. Диксон и г. Норильск, руководство предприятия вопреки требованиям закона не приняло необходимых мер к поддержанию взлетно-посадочной полосы в надлежащем состоянии", — подчеркнула собеседница агентства.

По результатам проверки в адрес руководства ФКП "Аэропорты Красноярья" прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений воздушного законодательства.