Более шести миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более 6 миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях по всей стране, посвященных Дню России, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Двенадцатого июня по состоянию на 20.30 мск во всех регионах страны в праздничных мероприятиях — шествиях, концертах и фестивалях — приняло участие свыше 6 миллионов человек", — сказала она.

Волк добавила, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан принимают участие сотрудники МВД РФ, Росгвардии, представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.

"Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено", — отметила она.

Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечается в Российской Федерации 12 июня.