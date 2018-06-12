Кадыров поздравил президента и граждан страны с Днем России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина и граждан страны с Днем России и отметил, что любые козни и санкции против страны бессмысленны.

"Двадцать восемь лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это стало началом истории современной России… Время показало, что любые козни и санкции против России бессмысленны", — написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечается в Российской Федерации 12 июня.