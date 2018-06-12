Путин призвал к "деятельной любви" к России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал к деятельной любви к России — это является гарантией ее суверенитета.

"Сегодня деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность каждого подключиться к решению общенациональных задач и не менее важных повседневных задач – это гарантия незыблемости суверенитета нашей страны, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов", — сказал Путин, выступая на приеме по случаю Дня России.

"Мы хорошо знаем, как богата Россия талантливыми, умными, смелыми людьми. Они могут добиваться потрясающих успехов, достигать, казалось бы, невозможного", — отметил глава государства.

Путин призвал не успокаиваться на достигнутом, мечтать и вместе добиваться поставленных целей.

"Все мы стремимся к процветанию нашей страны, к активному прорывному развитию ради людей", — сказал глава государства, предложив тост "за Россию".