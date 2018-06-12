МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал к деятельной любви к России — это является гарантией ее суверенитета.
"Мы хорошо знаем, как богата Россия талантливыми, умными, смелыми людьми. Они могут добиваться потрясающих успехов, достигать, казалось бы, невозможного", — отметил глава государства.
Путин призвал не успокаиваться на достигнутом, мечтать и вместе добиваться поставленных целей.
"Все мы стремимся к процветанию нашей страны, к активному прорывному развитию ради людей", — сказал глава государства, предложив тост "за Россию".