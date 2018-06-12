Попавший в реанимацию в Турции подросток из Челябинска был застрахован

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Подросток из Челябинска, приехавший на отдых в Турцию и госпитализированный в воскресенье в местную больницу в бессознательном состоянии, застрахован в компании "ЕРВ Туристическое страхование" (ERV) на 40 тысяч долларов, сообщила РИА Новости исполнительный директор ERV Юлия Алчеева.

Как заявил агентству в воскресенье представитель российского генконсульства в Анталье, 16-летнего жителя Челябинска Артема нашли на дне бассейна в отеле. По словам его матери Евгении Лешиной, алкоголя в крови подростка медики не выявили.

"Это наш застрахованный. Случай страховой, под нашим контролем, с родственниками на связи. Он уже в сознании в реанимации… Страховка на 40 тысяч долларов, пока речь о транспортировке не идет, но суммы пока достаточно для оплаты больницы и будущего возвращения на родину", — сказала агентству Алчеева.