Жители Новороссийска выстроили российский триколор из автомобилей

КРАСНОДАР, 12 июн — РИА Новости. Автомобильным флешмобом открыли празднование Дня России жители Новороссийска, выстроившие из своих машин государственный флаг площадью 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба мэрии.

"Во флешмобе участвовали автомобили только цветов российского триколора. Построение состоялось на плацу у Морского университета имени Ушакова. Площадь композиции составила 600 квадратных метров", — отмечается в сообщении.

Ранее новороссийцы уже устраивали подобные флешмобы к знаменательным датам. Одной из последних была акция в поддержку президента России Владимира Путина с созданием огромной надписи "Путин" в день его инаугурации 7 мая. Тогда во флешмобе участвовали более 1,2 тысячи человек.

Во вторник новороссийцы также пронесли 80-метровый российский триколор по набережной, а вечером будут массово танцевать вальс на площади у морского вокзала, дополняется в сообщении.