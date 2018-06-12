Академик Дедов передаст деньги от госпремии в фонды помощи детям

На церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным Государственных премий 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности. 12 июня 2018

На церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным Государственных премий 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности. 12 июня 2018

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Академик, глава национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов пообещал перечислить госпремию в фонд помощи детям.

Торжественная церемония вручения государственных премий за достижения в гуманитарных и научных областях проходит в День России в Кремле. Президент РФ Владимир Путин вручает государственные премии за 2017 года в гуманитарной области, в области литературы и искусств, а также в области науки и технологий. Дедов получил премию за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.

"Премиальные я передам в фонды помощи детям", — сказал Дедов на церемонии вручения госпремий.