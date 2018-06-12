Состояние получившей травму в Таиланде россиянки улучшилось

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн – РИА Новости. Состояние жительницы Челябинска Марины Логиновой, получившей травму головы на отдыхе в Таиланде в прошлом году, после реабилитации в клинике в Свердловской области улучшилось, сообщила сестра ее мужа Елена Логинова.

Логинова в конце октября прошлого года получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находилась в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции. Позже, 26 ноября, спецборт доставил ее в Челябинск.

В начале февраля пострадавшая прошла лечение в Институте мозга под Екатеринбургом (город Березовский), где она пробыла 14 дней за счет средств ФОМС, позже она проходила лечение в Челябинске. В конце мая ее снова увезли на реабилитацию в клинику под Екатеринбургом.

"…мы привезли Марину домой после трехнедельной реабилитации в клинике Института мозга. Уже на момент поступления ее на реабилитацию на основании осмотра несколькими специалистами ей был установлен статус ясного сознания: она понимает свое состояние… За время реабилитации на основании выписного эпикриза и собственных ощущений ее состояние улучшилось", — написала Логинова на странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной состоянию здоровья Марины.

По ее словам, Марина стала лучше сидеть, также взгляд стал совсем осознанный, но стала чаще плакать – значит, теперь в полной мере она стала осознавать свое состояние.

Она добавила, что повторная реабилитация понадобится Марине через три месяца.