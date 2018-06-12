Российский космонавт с орбиты поздравил сограждан с Днем России

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев с борта Международной космической станции (МКС) поздравил россиян с Днем России, видео опубликовал Роскосмос во вторник.
"В этот день я хочу пожелать вам неизменного чувства гордости за нашу страну, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины. С Днем России!", — сказал Артемьев.
По словам Артемьева, День России, отмечаемый 12 июня, объединяет всех россиян в единую нацию и придает чувство гордости и ответственности за Родину.
Ракетно-космическую промышленность он назвал неотъемлемой частью России и отметил тот "научно-технический потенциал, который был накоплен за предыдущие, во многом непростые десятилетия". Космонавт считает, что сейчас Россия готова к "научным и техническим прорывам во всех направлениях".
"Благодаря труду миллионов ученых, рабочих, энтузиастов, Россия сегодня считается одной из мощнейших космических держав. Поэтому сегодня мы гордимся нашей историей, делами наших великих предшественников", — добавил Артемьев.