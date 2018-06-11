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Общество

В Севастополе на офицерском балу станцевали более двухсот пар

23:3811.06.2018
(обновлено: 23:47 11.06.2018)
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкУчастники IV Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в СевастополеУчастники IV Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Более двухсот пар станцевали на юбилейном Пятом Большом севастопольском благотворительном офицерском балу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь бала Ксения Хадунова.

Скульптура в Севастополе
© Фото : предоставлено пресс-службой
Колчак и Нахимов: пиксельный арт в центре Севастополя
Бал состоялся на площади Михайловской береговой батареи на берегу моря, под открытым небом и музыкальное сопровождение симфонического и военно-духовых оркестров. Участников доставляли к месту проведения кораблями по морю с Графской пристани.

На бал прибыли гражданские и военные пары. В числе первых — представители из различных регионов России, вторых — моряки со своими спутницами со всех флотов страны.

"Бал собрал более 200 пар, которые вышли на танцпол. Приятно видеть пары не только Черноморского флота, но и всех флотов: Северного, Балтийского, Тихоокеанского, представителей Каспийской флотилии, которые специально приехали на бал в Севастополь. Атмосфера на балу прекрасная", — сказала Хадунова.

Офицерский бал в Севастополе
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкБлаготворительный Офицерский бал проходил на площади Михайловской береговой батареи. На паркет вышли 200 пар.Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Благотворительный Офицерский бал проходил на площади Михайловской береговой батареи. На паркет вышли 200 пар.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкБал был приурочен ко Дню России, основной темой стала поэма Александра Пушкина "Руслан и Людмила".Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Бал был приурочен ко Дню России, основной темой стала поэма Александра Пушкина "Руслан и Людмила".
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСобранные на балу средства будут направлены на приобретение музыкальных инструментов и на обучение в специализированном художественном заведении детей.Участники перед началом Большого Севастопольского благотворительного офицерского бала
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Собранные на балу средства будут направлены на приобретение музыкальных инструментов и на обучение в специализированном художественном заведении детей.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГости бала исполнили полонез, вальс, мазурку под музыку, которую вживую играли симфонический муниципальный оркестр под руководством Владимира Кима, военно-духовой оркестр ЧФ РФ и военно-духовой оркестр Нахимовского училища.Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Гости бала исполнили полонез, вальс, мазурку под музыку, которую вживую играли симфонический муниципальный оркестр под руководством Владимира Кима, военно-духовой оркестр ЧФ РФ и военно-духовой оркестр Нахимовского училища.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастие в Офицерском балу приняли сотрудники РИА Новости (Крым) — Александр Полегенько и Наталья Минина. По словам Натальи, будущих участников бала учили правильно стоять, правильно держать друг друга, какие жесты и знаки подавать и, главное — доверять партнеру.Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Участие в Офицерском балу приняли сотрудники РИА Новости (Крым) — Александр Полегенько и Наталья Минина. По словам Натальи, будущих участников бала учили правильно стоять, правильно держать друг друга, какие жесты и знаки подавать и, главное — доверять партнеру.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастницы благотворительного Офицерского бала на площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.Участницы перед началом Большого Севастопольского благотворительного офицерского бала
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Участницы благотворительного Офицерского бала на площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк"Большой Офицерский бал является финалом празднования Дня России. Все наши офицеры, помимо своих основных задач, находили время, чтобы тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться", — рассказал замкомандующего ЧФ РФ по работе с личным составом Станислав Витольд.Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
"Большой Офицерский бал является финалом празднования Дня России. Все наши офицеры, помимо своих основных задач, находили время, чтобы тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться", — рассказал замкомандующего ЧФ РФ по работе с личным составом Станислав Витольд.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкОфицерский бал собрал военнослужащих разных родов войск из разных городов России.Участники перед началом Большого Севастопольского благотворительного офицерского бала
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Офицерский бал собрал военнослужащих разных родов войск из разных городов России.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк"На балу царствовала прекрасная атмосфера, пары отлично танцевали и я не видел никаких ошибок в исполнении танцев. На самом деле, во время танца ты не думаешь о том, что можешь ошибиться, ты просто делаешь то, чему тебя учили на репетициях. Мне очень понравился офицерский бал и я готов еще не раз принять в нем участие", — рассказал гость бала Александр Полегенько.Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
"На балу царствовала прекрасная атмосфера, пары отлично танцевали и я не видел никаких ошибок в исполнении танцев. На самом деле, во время танца ты не думаешь о том, что можешь ошибиться, ты просто делаешь то, чему тебя учили на репетициях. Мне очень понравился офицерский бал и я готов еще не раз принять в нем участие", — рассказал гость бала Александр Полегенько.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастники благотворительного Офицерского бала на площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Участники благотворительного Офицерского бала на площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк"Бал стал визитной карточкой города-героя Севастополя. С каждым годом расширяется культурное сопровождение этих мероприятий и сегодня офицерский бал принимает у себя представителей Балтийского, Северо-океанского флотов и Каспийской флотилии, и, конечно же, офицеров ЧФ РФ", — отметила главный советник аппарата полномочного представителя президента России в КФО Наталья Фатьянова.Участники перед началом Большого Севастопольского благотворительного офицерского бала
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
"Бал стал визитной карточкой города-героя Севастополя. С каждым годом расширяется культурное сопровождение этих мероприятий и сегодня офицерский бал принимает у себя представителей Балтийского, Северо-океанского флотов и Каспийской флотилии, и, конечно же, офицеров ЧФ РФ", — отметила главный советник аппарата полномочного представителя президента России в КФО Наталья Фатьянова.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГенеральным информационным партнером третьего Офицерского бала в Севастополе выступило агентство "РИА Новости. Крым" медиагруппы "Россия сегодня".Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Генеральным информационным партнером третьего Офицерского бала в Севастополе выступило агентство "РИА Новости. Крым" медиагруппы "Россия сегодня".
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При этом, по ее словам, всего гостями бала стали более тысячи человек, в том числе военные атташе — представители дипломатических военных ведомств с супругами из десяти стран мира.

Благотворительная часть мероприятия направлена на адресную поддержку малоимущих семей, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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