В Севастополе на офицерском балу станцевали более двухсот пар

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Более двухсот пар станцевали на юбилейном Пятом Большом севастопольском благотворительном офицерском балу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь бала Ксения Хадунова.

Бал состоялся на площади Михайловской береговой батареи на берегу моря, под открытым небом и музыкальное сопровождение симфонического и военно-духовых оркестров. Участников доставляли к месту проведения кораблями по морю с Графской пристани.

На бал прибыли гражданские и военные пары. В числе первых — представители из различных регионов России, вторых — моряки со своими спутницами со всех флотов страны.

"Бал собрал более 200 пар, которые вышли на танцпол. Приятно видеть пары не только Черноморского флота, но и всех флотов: Северного, Балтийского, Тихоокеанского, представителей Каспийской флотилии, которые специально приехали на бал в Севастополь. Атмосфера на балу прекрасная", — сказала Хадунова.

При этом, по ее словам, всего гостями бала стали более тысячи человек, в том числе военные атташе — представители дипломатических военных ведомств с супругами из десяти стран мира.

Благотворительная часть мероприятия направлена на адресную поддержку малоимущих семей, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

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