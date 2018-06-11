Сирийская молодежь посетит Россию

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Молодежная делегация из Сирии по инициативе "Молодой гвардии "Единой России" в июле-августе посетит Россию, ответный визит российской молодежи может состояться осенью, сообщил РИА Новости председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
"Я предложил молодежной организации "Баас" посетить этим летом Россию и принять участие в работе "Территории смыслов". Инициативу поддержал и президент Сирии Башар Асад. По предварительной договоренности, визит может состояться в конце июля — августе. Также мы обсудили возможность ответного визита российской молодежи в Сирию осенью текущего года", — сказал Давыдов.
Кроме того, запланировано посещение смены "Эффективная политика" всероссийского образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", а также культурно-исторических объектов различных городов России. По словам Давыдова, во время визита молодежных организаций партии "Баас" в Россию планируется подписать с ними соглашение о сотрудничестве.
По итогам визита делегации "Единой России" в Дамаск в апреле текущего года было подписано соглашение между ЕР и "Баас". Стороны договорились разработать рабочую карту по реализации соглашения, для чего была создана рабочая группа, сопредседателем которой стал Саблин.