Рособрнадзор опроверг сообщения об отмене результатов ЕГЭ по информатике

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Рособрнадзор опроверг информацию об аннулировании результатов ЕГЭ по информатике и математике базового уровня.
"Данная информация не соответствует действительности. Экзамены прошли без сбоев и серьёзных нарушений. Рособрнадзор ещё в субботу направил результаты этих экзаменов в регионы. Никакой необходимости в аннулировании нет", — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Добавляется, что участники первых экзаменов получат свои результаты в ближайшие дни, сайт ФИПИ работает в обычном режиме.