Рособрнадзор опроверг сообщения об отмене результатов ЕГЭ по информатике

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Рособрнадзор опроверг информацию об аннулировании результатов ЕГЭ по информатике и математике базового уровня.

Согласно сообщению ведомства, в интернете появилась информация о якобы размещенных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) данных об аннулировании результатов ЕГЭ по информатике и математике базового уровня.

"Данная информация не соответствует действительности. Экзамены прошли без сбоев и серьёзных нарушений. Рособрнадзор ещё в субботу направил результаты этих экзаменов в регионы. Никакой необходимости в аннулировании нет", — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Добавляется, что участники первых экзаменов получат свои результаты в ближайшие дни, сайт ФИПИ работает в обычном режиме.