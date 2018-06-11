Путин поздравил жителей Кемерово со столетием города

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемерово со 100-летием города и отметил их уважение к традициям и упорный созидательный труд, сообщается на сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю вас со 100-летием основания города Кемерово. Этот юбилей – большое, важное событие в жизни города, Кузбасса и всей России. История Кемерова писалась мужественными, талантливыми людьми, которые осваивали богатые природные месторождения, вводили в строй объекты угледобывающей, промышленной, транспортной, социальной инфраструктуры", — говорится в поздравлении.

Путин отметил упорный созидательный труд горожан, благодаря которому появился этот крупный индустриальный, культурный, образовательный и научный центр, ставший столицей одного из экономически развитых регионов Западной Сибири.

"Отрадно, что жители Кемерова с огромным уважением относятся к замечательным традициям своих отцов и дедов, стремятся эффективно решать стоящие перед городом задачи и по праву славятся широтой души, щедростью и гостеприимством", — добавил президент.

Глава государства выразил уверенность, что любовь к родной земле, настойчивость и сибирский характер и впредь будут помогать кемеровчанам в осуществлении намеченных планов.

Город Кемерово был образован 9 мая 1918 года из села Щегловка на основе нескольких поселений, в том числе деревни Кемерово, первоначально назывался Щегловск и находился в составе Томской губернии. Переименован в Кемерово в 1932 году.