Жильцы дома в хабаровском поселке возвращаются в квартиры после взрыва газа

ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Жильцам второго подъезда дома в поселке Октябрьский Хабаровского края, где произошел взрыв, в воскресенье вечером разрешили вернуться в свои квартиры, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.

Ранее сообщалось, что в субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв, погиб 89-летний мужчина, а мужчина 63 лет получил ожоги. Эвакуированы 60 жильцов. СКР возбудил уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

"После обследования дома большинству жильцов второго подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. Коммуникации дома осмотрены сотрудниками ЖКХ, во втором подъезде подключен свет и вода. С возвращением жильцов наиболее пострадавшего первого подъезда вопрос не решен", — сказал собеседник.

Он отметил, что остальные жильцы размещены у родственников, подготовлены два ПВР.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, серьезные повреждения есть в шести квартирах – в четырех квартирах второго этажа первого подъезда и двух квартирах второго подъезда жилого дома. Повреждены лестничные марши с первого по третий этажи в первом подъезде. Несущие конструкции не пострадали. Кроме этого, требуется восстановление остекления в 10 квартирах и окнах подъезда, замена дверей.

В поселке создана комиссия по оценке ущерба и определению необходимого объема работ.