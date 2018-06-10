ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Жильцам второго подъезда дома в поселке Октябрьский Хабаровского края, где произошел взрыв, в воскресенье вечером разрешили вернуться в свои квартиры, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.
"После обследования дома большинству жильцов второго подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. Коммуникации дома осмотрены сотрудниками ЖКХ, во втором подъезде подключен свет и вода. С возвращением жильцов наиболее пострадавшего первого подъезда вопрос не решен", — сказал собеседник.
Он отметил, что остальные жильцы размещены у родственников, подготовлены два ПВР.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, серьезные повреждения есть в шести квартирах – в четырех квартирах второго этажа первого подъезда и двух квартирах второго подъезда жилого дома. Повреждены лестничные марши с первого по третий этажи в первом подъезде. Несущие конструкции не пострадали. Кроме этого, требуется восстановление остекления в 10 квартирах и окнах подъезда, замена дверей.
В поселке создана комиссия по оценке ущерба и определению необходимого объема работ.