Военные атташе прибыли в Крым для участия в благотворительном бале

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Военные атташе из разных стран прибыли в Севастополь для участия в юбилейном V Большом севастопольском благотворительном офицерском бале, сообщила руководитель проекта Екатерина Графодатская.

Офицерский бал пройдет в Севастополе 11 июня. Его основа – объединение военного и гражданского общества на основе творческого взаимодействия.

"В офицерском бале примут участие иностранные гости. Речь идет о военных атташе – представителях дипломатических военных ведомств с супругами. Они приехали и уже провели первую репетицию", — сказала Графодатская.

По ее словам, всего в офицерском бале примут участие военные атташе из десяти стран мира, в том числе из СНГ и Латинской Америки.

Бал приобретает статус международного и будет посвящен женщине, сообщила Графодатская РИА Новости.

Открытие бала намечено на 11 июня в 20.30 на севастопольской площади Михайловской береговой батареи. Он соберет моряков с их спутницами со всех флотов России. Юбилейный бал получил название "Бегущие по волнам". Бал пройдет на берегу моря, под открытым небом и под музыкальное сопровождение симфонического и военно-духовых оркестров. Доставлять к месту проведения бала будут кораблями по морю с Графской пристани. Событие приурочено к 235-летию города-героя Севастополя и 235-летию Черноморского флота.

"В этом году офицерский бал приобретает статус международного, потому что в нем принимают участие представители других государств. Мы ожидаем, что предстоящий бал будет грандиозным. Отличительная тематика этого года в том, что бал мы посвящаем женщине, ее созидательной силе и гармонии", — сказала Графодатская.

По ее словам, ожидается, что гостями бала станут около 500 офицерских и гражданских пар со всей России, а также иностранные гости — военные атташе – представители дипломатических военных ведомств с супругами.

Графодатская подчеркнула, что география участников офицерского бала с каждом годом увеличивается. "Сейчас как никогда подходящее время для возрождения традиций и развития культуры личным участиям", — подчеркнула Графодатская.

Благотворительная часть мероприятия направлена на адресную поддержку малоимущих семей, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые живут в Севастополе.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>