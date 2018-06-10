Руденя: жители Верхневолжья гордятся успехами 12-й Минской авиадивизии

ТВЕРЬ, 10 июн — РИА Новости. Воздушный авиапарад стал центральным и самым зрелищным событием празднования 75-летия 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и 196-го военно-транспортного авиационного полка, которое прошло в субботу на аэродроме Мигалово в Твери.

В небе над аэродромом фигуры пилотажа выполнили экипажи самолётов Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ан-124, А-50, Ил-22, Ил-76, Ту-134, а также вертолётов Ми-8. Затем военнослужащие дивизии прошли торжественным маршем перед гостями праздника. Участие в торжествах приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, военнослужащие и ветераны авиации, жители и гости региона.

"Жители Тверской области по праву гордятся тем, что на территории региона дислоцируется ваша прославленная воинская часть. Сегодня военнослужащие дивизии постоянно подтверждают свой высокий профессионализм", — приводит пресс-служба облправительства слова Рудени на открытии праздника.

Глава региона вручил авиаторам и ветеранам службы региональные и ведомственные награды, пообщался с ветеранами авиации и военнослужащими Тверского гарнизона.

Как отметили в пресс-службе, по традиции в этот праздничный день аэродром открыт для всех желающих. На площадке организованы наземный показ авиационной, военной техники и вооружения, показательные выступления парашютистов и авиамоделистов, концертная программа, полёты воздушных шаров. Работают пункты отбора на военную службу по контракту, полевая кухня, торговая ярмарка, детские аттракционы.

12-я гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия была сформирована в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны соединение вело боевые действия на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий дивизия награждена орденом Красного Знамени. На тверском аэродроме Мигалово дивизия базируется с 1981 года. Экипажи дивизии регулярно участвуют в воздушном параде в День Победы над Красной площадью, а также успешно выступают на российских и международных соревнованиях. В частности, в июне этого года тверские лётчики заняли первое место на всероссийском конкурсе "Авиадартс-2018" в номинации "Военно-транспортная авиация".

196-й военно-транспортный авиационный полк входит в состав дивизии и дислоцируется на аэродроме Мигалово с 1992 года.

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