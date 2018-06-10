В ЦВО начали ликвидировать экологический ущерб в Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Первый сформированный экологический взвод в Центральном военном округе в воскресенье приступил к очистке земель министерства обороны России в Арктической зоне в городе Норильск, сообщает ЦВО.

"Работы по ликвидации экологического ущерба проводятся на аэродроме Алыкель города Норильск (Красноярский край) и в самом городе. В этом году с очищаемой территории военные экологи планируют вывезти 750 тонн мусора", — говорится в сообщении.

Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора, отмечает округ.

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью.

Работы в Арктической зоне выполняются со строгим соблюдением мер безопасности, в том числе с учетом применения специального оборудования, предназначенного для резки металла и прессования, уточняет ЦВО.