В Петербурге к ЧМ-2018 установили фигуры 32 котов-футболистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Раскрашенные фигуры 32 котов-футболистов установили в Санкт-Петербурге в рамках проекта "Моя любовь — футбол и кот", сообщает городской комитет по развитию туризма.

Ранее сообщалось, что первую ростовую фигуру кота-футболиста в апреле расписал петербургский художник, основатель движения "Митьки" Дмитрий Шагин. Остальные фигуры котов (по количеству стран-участниц чемпионата мира-2018) расписаны студентами художественных училищ и учащимися детских художественных школ.

В субботу в центре Северной столице отметили День петербургского кота. В этом году торжество посвятили предстоящему в России чемпионату мира по футболу.

"На аллеях Конногвардейского бульвара за пять дней до старта мундиаля открыли 6-метровый памятник коту, а также проект "Моя любовь — футбол и кот". 32 ростовые фигуры котов-футболистов установили по числу стран-участниц главного спортивного события года", — говорится в сообщении.

Шестиметровая скульптура кота, сделанная из металла, будет встречать петербуржцев, гостей и болельщиков.

По словам и.о. председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Наны Гвичия, Петербург готов к приему гостей чемпионата мира по футболу.

"Мы были готовы и к большему количеству гостей, поскольку предполагаем, что в этом году наш город посетит не менее 8 миллионов туристов. Чемпионат мира по футболу — огромное событие не только для нашей страны, но и для всего мира. Россия интересна не только для болельщиков, но и для членов их семей. Так как Санкт-Петербург входил в четверку городов Кубка конфедераций 2017 года, мы понимали, что болельщики проявят большой интерес к городу на Неве", — сказала она на презентации нового памятника коту.

По ее словам, в Петербурге ожидается большое число гостей из США, Бразилии, Аргентины, Ирана, Великобритании, Коста-Рики. Болельщики прибудут в город на Неве самолетами, круизными лайнерами и автобусами. Также ожидается большое число болельщиков, приехавших в Северную столицу вместе со своей семьей на личных автомобилях.

"Мы надеемся, что смогли создать для всех гостей комфортные условия пребывания. Это и условия прохождения паспортного контроля, и безопасное пребывание на территории города. В Санкт-Петербурге очень много информационных центров и указателей, которые показывают направления движения к стадиону "Санкт-Петербург". Уверена, что каждый турист будет чувствовать себя комфортно в Санкт-Петербурге", — отметила Гвичия, слова которой приводятся в сообщении.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.