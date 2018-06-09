САРАТОВ, 9 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудники пензенского зоопарка в поддержку российской сборной в преддверии чемпионата мира по футболу сделали альпаке по кличке Индус креативную стрижку с узором в виде футбольного мяча, сообщила в субботу пресс-служба учреждения.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.