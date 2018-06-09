В Пензе альпаке выбрили узор на боку в виде мяча в преддверии ЧМ-2018

САРАТОВ, 9 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудники пензенского зоопарка в поддержку российской сборной в преддверии чемпионата мира по футболу сделали альпаке по кличке Индус креативную стрижку с узором в виде футбольного мяча, сообщила в субботу пресс-служба учреждения.

"Мы готовы к чемпионату мира… Давно запланированная стрижка альпак плавно перетекла в креативный грумминг. Индус, как и почти вся мужская половина человечества, с нетерпением ждет главного спортивного события года. В знак солидарности с нашей командой, он получил симпатичный футбольный мячик, расположившийся прямо на его крупе", — сообщается на странице пензенского зоопарка в Facebook.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.