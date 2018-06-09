"Просвещение" обжалует в суде аннулирование Роспатентом товарных знаков

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Издательство "Просвещение" планирует обжаловать в суде по интеллектуальным правам решение Роспатента об аннулировании товарных знаков издательства, говорится в сообщении пресс-службы "Просвещения".

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) аннулировала два товарных знака, принадлежащих издательству "Просвещение". Соответствующее решение принято в субботу. В конце мая Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента приняла решение о снятии с знаков правовой охраны.

Роспатент признал полностью недействительной правовую охрану товарного знака с изображением аббревиатуры ФГОС, принадлежащего издательству "Просвещение", а также частично недействительным такой же знак, только без аббревиатуры ФГОС.

"Мы считаем решение Коллегии Палаты по патентным спорам Роспатента незаконным и необоснованным и будем обжаловать его в суде по интеллектуальным правам. Мотивировочная часть решения не представлена до сих пор", — сообщила пресс-служба.

В "Просвещении" утверждают, что оба знака были зарегистрированы по всем правилам в рамках законодательства РФ.

"Мы еще раз заявляем, что оба знака были зарегистрированы по всем правилам в рамках законодательства РФ, прошли все этапы экспертизы Роспатента и использовались издательством на протяжении десяти лет. Хотим отметить, что представленное решение Коллегии палаты не является основанием для пересмотра решения суда в отношении недобросовестных издательств за использование чужой интеллектуальной собственности", — отметили в издательстве.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Москвы 11 мая по иску издательства "Просвещение" решил взыскать с издательского центра "Вентана-Граф" более 3,7 миллиарда рублей компенсации за незаконное использование товарного знака истца на учебниках. Суд полностью удовлетворил как денежное требование истца, так и нематериальные требования, обязав за счет ответчика изъять из оборота и уничтожить печатную продукцию "Вентаны-Граф", маркированную спорным обозначением.