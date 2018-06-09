В СПЧ пообещали разобраться с уничтожением данных репрессированных в СССР

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направит запросы, чтобы выяснить, как возникла ситуация с уничтожением архивной учетной карточки одного из репрессированных в СССР по так называемому "харбинскому делу", сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы будем изучать, как в данном случае возникла ситуация с уничтожением учетной карточки одного из жертв политических репрессий по так называемому "харбинскому делу". Соответствующие запросы будут направлены", — сказал Федотов РИА Новости.

"Пока мы имеем ответ замминистра внутренних дел Игоря Зубова о том, что учетные карточки являются документами строгой отчетности и хранятся вечно. Этот ответ прозвучал на выездном заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, которое проходило вчера в Йошкар-Оле", — сказал он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила , что Государственному музею истории ГУЛАГа стало известно об уничтожении архивных учетных карточек с данными о репрессированных в советские годы. По информации издания, уничтожение ценных сведений происходит на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года.

Ситуацию обсудили в пятницу на заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, руководителем которой является Федотов. Член рабочей группы, замглавы МВД РФ Игорь Зубов проинформировал, что такие архивные карточки являются документом строгой отчетности и должны храниться вечно. Вопрос отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, по его словам, следует рассматривать отдельно.