В СПЧ пообещали разобраться с уничтожением данных репрессированных в СССР

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направит запросы, чтобы выяснить, как возникла ситуация с уничтожением архивной учетной карточки одного из репрессированных в СССР по так называемому "харбинскому делу", сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
"Пока мы имеем ответ замминистра внутренних дел Игоря Зубова о том, что учетные карточки являются документами строгой отчетности и хранятся вечно. Этот ответ прозвучал на выездном заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, которое проходило вчера в Йошкар-Оле", — сказал он.
Ситуацию обсудили в пятницу на заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, руководителем которой является Федотов. Член рабочей группы, замглавы МВД РФ Игорь Зубов проинформировал, что такие архивные карточки являются документом строгой отчетности и должны храниться вечно. Вопрос отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, по его словам, следует рассматривать отдельно.