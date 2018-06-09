Работников проблемного деревообрабатывающего завода в Югре трудоустроят

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн — РИА Новости. Работникам находящегося на грани банкротства деревообрабатывающего завода в поселке Мортка Ханты-Мансийского автономного округа предложат оптимальные варианты для трудоустройства в случае закрытия предприятия, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Ранее сообщалось, что завод МДФ в Кондинском районе находится в кризисной ситуации. Несколько раз за 13 лет существования он временно приостанавливал работу, являясь основным работодателем для жителей поселка Мортка. Так, по данным властей, простой завода по техническим причинам в 2017 году составил 248 дней. Одновременно с этим существуют долги предприятия перед кредиторами, а по факту неэффективного управления собственностью проводятся проверки.

В субботу представители регионального правительства провели открытую встречу с коллективом на территории завода. По информации департамента, стороны, в частности, обсуждали оптимальные варианты трудоустройства всех без исключения работников лесопромышленного комплекса.

"Одна из целей встречи — выработать оптимальный с финансовой точки зрения и с точки зрения возможностей трудоустройства вариант сопровождения всех без исключения работников предприятия", — заявили в департаменте, пояснив, что 285 сотрудникам предложены новые варианты на предприятиях топливно-энергетического комплекса, которые будут обсуждаться с каждым индивидуально уже со следующей недели.

По словам исполняющего обязанности директора департамента промышленности Югры Василия Дудниченко, по Кондинскому району дополнительная потребность в рабочих местах оценивается нефтяниками в 300-500 человек.

"Потребность в кадрах у нефтяных предприятий есть, более того, сегодня заместитель губернатора Алексей Забозлаев находится в Москве, ведет переговоры по этому поводу с "Роснефтью". Понятно, что это будет работа вахтовым методом", — процитировали в департаменте слова Дудниченко.

Что касается перспектив лесопромышленного комплекса в поселке Мортка, то он пояснил, что есть ряд рассматриваемых вариантов, связанных как с глубокой модернизацией данного промышленного объекта, так и со строительством нового завода, однако для этого необходим инвестор.

Завод МДФ в Кондинском районе начал работу в 2005 году. Как пояснили в правительстве Югры, в мае текущего года эксперты провели обследование линий производства и пришли к выводу об их аварийном состоянии и небезопасности.

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