Работников проблемного деревообрабатывающего завода в Югре трудоустроят

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн — РИА Новости. Работникам находящегося на грани банкротства деревообрабатывающего завода в поселке Мортка Ханты-Мансийского автономного округа предложат оптимальные варианты для трудоустройства в случае закрытия предприятия, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.
В субботу представители регионального правительства провели открытую встречу с коллективом на территории завода. По информации департамента, стороны, в частности, обсуждали оптимальные варианты трудоустройства всех без исключения работников лесопромышленного комплекса.
"Одна из целей встречи — выработать оптимальный с финансовой точки зрения и с точки зрения возможностей трудоустройства вариант сопровождения всех без исключения работников предприятия", — заявили в департаменте, пояснив, что 285 сотрудникам предложены новые варианты на предприятиях топливно-энергетического комплекса, которые будут обсуждаться с каждым индивидуально уже со следующей недели.
"Потребность в кадрах у нефтяных предприятий есть, более того, сегодня заместитель губернатора Алексей Забозлаев находится в Москве, ведет переговоры по этому поводу с "Роснефтью". Понятно, что это будет работа вахтовым методом", — процитировали в департаменте слова Дудниченко.
Что касается перспектив лесопромышленного комплекса в поселке Мортка, то он пояснил, что есть ряд рассматриваемых вариантов, связанных как с глубокой модернизацией данного промышленного объекта, так и со строительством нового завода, однако для этого необходим инвестор.
Завод МДФ в Кондинском районе начал работу в 2005 году. Как пояснили в правительстве Югры, в мае текущего года эксперты провели обследование линий производства и пришли к выводу об их аварийном состоянии и небезопасности.
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