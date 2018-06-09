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Общество

Главе Росавиации доложили о ходе строительства нового аэропорта Саратова

17:0009.06.2018
(обновлено: 17:02 09.06.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВзлетно-посадочная полоса. Архивное фотоВзлетно-посадочная полоса. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СЕЛО САБУРОВКА (Саратовская область), 9 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Основание взлетно-посадочной полосы строящегося аэропорта Саратова "Гагарин" протяженностью 600 метров требуется разобрать и усилить, сообщил гендиректор заказчика строительства аэродромной части проекта — ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" Юрий Жирков.

Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Делали геологию, грунты слабые, не выдержат те нагрузки, на которые рассчитана (ВПП). Надо будет основание разбирать", — сказал Жирков в субботу, докладывая главе Росавиации Александру Нерадько на площадке будущего аэропорта "Гагарин". Жирков уточнил, что замены требует участок ВПП длиной 600 метров. "У вас есть уверенность, что экспертиза скажет, что нужно разбирать полосу по всей ширине?" — уточнил Нерадько. "Лучше бы техническое решение подтвердить в экспертизе", — ответил Жирков.

Нерадько пояснил журналистам, что неблагоприятные технические изменения с ВПП произошли за время корректировки проекта с увеличением длины ВПП с изначальных 2,65 тысячи до 3 тысяч метров.

"На участке протяженностью 600 метров образовалась трещина в "тощем" бетоне. Вот этот участок подлежит разборке, и заново будет уложена подложка взлетно-посадочной полосы, песчаная основа, гравийная основа, затем "тощий" бетон, и уже потом пойдем марочным бетоном. На все уйдет дополнительное время, но мы договорились о том, что мы все-таки идем по синхронизации сроков сдачи объектов как федеральных, так и аэровокзального комплекса, и свои планы пока не меняем", — сказал он.

Самолет Саратовских авиалиний. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Власти назвали условия для допуска новых "Саратовских авиалиний" к полетам

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в начале недели говорил, что строительство нового аэропорта необходимо завершить раньше намеченных сроков из-за ситуации с авиакомпанией "Саратовские авиалинии".

Единственный действующий аэропорт Саратова "Центральный", открытый в 1931 году как база для сельхозавиации, находится в центре города. У эксплуатирующей его компании "Саратовские авиалинии" с 31 мая аннулирован сертификат эксплуатанта. Компания прекратила полеты и объявила о массовом сокращении штата. Новый аэропорт "Гагарин", строящийся у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова, планируется ввести в эксплуатацию в середине 2019 года. После этого действующий аэропорт намечено закрыть.

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