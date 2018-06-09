Россельхознадзор ввел усиленный контроль за продукцией завода "Карат"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда предприятий, среди которых московский завод плавленных сыров "Карат" и кубанская фирма "Калория", сообщается на сайте службы.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о выявлении подведомственными службе лабораториями серьезных несоответствий продукции животного происхождения, произведенной российскими предприятиями, ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС", – говорится в сообщении.

Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции "Московского завода плавленных сыров "Карат", где специалисты выявили остатки запрещенных и вредных веществ (макролиды), растительных масел и жиров в плавленом сыре. Аналогичные меры коснулись фирмы "Калория" Краснодарского края, в продукции компании были выявлены остатки запрещенных и вредных веществ (хинолоны) в молоке.

В список предприятий, в отношении которых был введен усиленный контроль, вошел также "Мясокомбинат "Павловская слобода" (Московская область), в его продукции были выявлены остатки запрещенных и вредных веществ (нитрофуранов) в колбасном изделии.

Помимо этого, режим усиленного контроля будет введен по отношению к продукции адыгейского молочного завода "Гиагинский" из-за выявления остатков запрещенных и вредных веществ (тетрациклиновая группа, цефалоспориновые антибиотики) в сыре и компании "Приосколье" Белгородской области из-за выявления листерий в мясе птицы.

Кроме того, Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции четырех предприятий в страны ЕАЭС: "Маримолоко" (Республика Марий Эл), "Саянский бройлер" (Иркутская область), "Шельф-2000" (Московская область) и "Сливочная страна" (Московская область).