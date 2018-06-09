Преподавателей уральских вузов научили пользоваться дефибриллятором

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Уральском государственном экономическом университете (УРГЭУ-СИНХ) прошла презентация автоматического наружного дефибриллятора, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", предприятие которого — Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) — выпускает устройство.

"Сотни тысяч россиян ежегодно переживают внезапную остановку сердца, и на спасение их жизней отведено не более десяти минут. Чаще — меньше. Для этого мы выпускаем новейший образец дефибриллятора. Он компактный, легкий и простой в использовании", — сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

По информации пресс-службы, о важности разработки на презентации говорил врач-кардиолог Уральского института кардиологии Валерий Васильев. Он также отметил необходимость обучения населения сердечно-легочной реанимации. Представителям 14 учебных заведений Екатеринбурга, принявшим уячастие в презентации, продемонстрировали видеоролик о применении устройства.

Как напоминает пресс-служба "Швабе", первые мобильные кардиоустройства появятся в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге, Волгограде и других городах России уже в ближайшее время.