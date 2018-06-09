В Заполярье пройдут дни приграничного сотрудничества России и Финляндии

МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Более 150 участников зарегистрировались для работы на мероприятиях первых Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества, которые состоятся в конце июня в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили журналистам в министерстве экономического развития региона.

Первые Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества состоятся 28 и 29 июня в Кандалакшском районе по инициативе местных и региональных властей.

"Завершившаяся на днях регистрация показала, что мероприятие соберет более 150 участников из России, Норвегии и Финляндии. Это представители приграничных муниципальных образований Мурманской области и регионов Финляндии, Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, бизнеса и общественных объединений, а также органов государственной власти Мурманской области", — отметили в региональном минэке.

Участники представят существующие и обсудят перспективные туристические маршруты на приграничных территориях, более подробно узнают о результатах проектов программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС "Коларктик 2014-2020", а также сосредоточат внимание на наиболее значимых проектах, реализуемых на приграничных территориях.

Кроме того, для участников запланированы экскурсии по Кандалакше и Кандалакшскому району, а также посещение одного из самых популярных и красивейших мероприятий летнего сезона Заполярья – фестиваля "Байки красавицы Канды" и регаты крейсерских яхт "Паруса Кандалакши" – этапа Межрегиональной регаты крейсерских яхт "Кубок Кандалакшского залива".

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