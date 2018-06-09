В тамбовском Кирсанове после реконструкции открыт железнодорожный вокзал

ТАМБОВ, 9 июн — РИА Новости. Здание железнодорожного вокзала в городе Кирсанов Юго-Восточной железной дороги, являющееся памятником архитектуры, торжественно открыли в субботу в Тамбовской области после реконструкции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Железнодорожная станция в Кирсанове открылась в 1870 году в рамках строительства Тамбово-Саратовской железной дороги. Здание вокзала было построено в 1871 году. Постановлением администрации области в 1993 году оно было внесено в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Необходимость реставрации возникла еще семь лет назад. Для воплощения в жизнь столь масштабного проекта было приложено немало усилий. На эти цели ОАО "РЖД" выделило свыше 500 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

В рамках проекта выполнены работы по усилению каркаса стен и кирпичной кладки, восстановлению гидроизоляции, замене перекрытий, кровли и оконных блоков, инженерных сетей и оборудования электрокотельной. Отремонтирован фасад и внутренние помещения здания. Произведена реконструкция обеих пассажирских платформ, смонтирована новая система локальных очистных сооружений, благоустроена прилегающая к вокзалу территория.

В церемонии открытия здания вокзала приняли участие начальник ЮВЖД — филиала ОАО "РЖД" Сергей Задорин, начальник ЮВЖД с 2002 по 2018 год Анатолий Володько, при котором начинался проект реконструкции вокзала, а также глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин.

Глава области отметил, что открытие здания железнодорожного вокзала — праздник не только для города Кирсанова, но и для всей области.

"Мы много сделали с ЮВЖД за последние годы — сколько вокзалов реконструировано в городах и районах области, сколько прилегающих территорий благоустроено, и, конечно, все это становится привлекательным и для гостей нашей области, и с точки зрения нашей ежедневной жизни, когда глаз радуется, сердце радуется и, естественно, мы начинаем еще больше гордиться каждым городом, каждым районом нашей области", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

Как отметил представитель пресс-службы, обновленное здание адаптировано к нуждам маломобильных групп населения и инвалидов. Здесь, в частности, обустроены санитарные комнаты на первом этаже, приспособленные для инвалидов. На платформах уложена тактильная плитка, оборудован пандус, адаптированы кассы для продажи билетов.

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