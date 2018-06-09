В Якутии к Международным интеллектуальным играм подготовят 400 волонтеров

ЯКУТСК, 9 июн — РИА Новости. Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия) дал старт программе подготовке волонтеров к I Международным интеллектуальным играм, которые пройдут с 8 по 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.
"Битвы интеллектуалов" пройдут под патронатом ЮНЕСКО. На протяжении недели школьники со всей страны и 22 стран мира будут состязаться в конкурсных мероприятиях по математике, физике, химии, информатике, а также примут участие в соревнованиях по робототехнике, 3D-моделированию и командной разработке программных приложений IT-Хакатон, отметили в пресс-службе.