В Якутии к Международным интеллектуальным играм подготовят 400 волонтеров

ЯКУТСК, 9 июн — РИА Новости. Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия) дал старт программе подготовке волонтеров к I Международным интеллектуальным играм, которые пройдут с 8 по 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.

Игры пройдут в городе Якутске и в селе Чапаево Хангаласского улуса на базе Малой академии наук. В задачи волонтеров будет входить работа по 8 направлениям, включая сопровождение делегаций, почетных гостей, помощь на объектах питания и в местах проведения игр. Большинство волонтеров, а всего их 400, должно обязательно владеть английским языком. На первом этапе ребята проходят обучение основам добровольческого движения.

"Битвы интеллектуалов" пройдут под патронатом ЮНЕСКО. На протяжении недели школьники со всей страны и 22 стран мира будут состязаться в конкурсных мероприятиях по математике, физике, химии, информатике, а также примут участие в соревнованиях по робототехнике, 3D-моделированию и командной разработке программных приложений IT-Хакатон, отметили в пресс-службе.

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