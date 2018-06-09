Депутата Госдумы возмутила спиленная ель в центре Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик направил в прокуратуру города письмо с просьбой провести проверку законности спила 30-летней голубой ели в центре Севастополя.

"Вчера вечером я посмотрел видео, где группа неустановленных лиц, назовем их так, спилили голубую ель в самом сердце города-героя. Я прекрасно понимаю, что дерево могло быть аварийным. Тем не менее я, как и тысячи севастопольцев, хочу получить ответы на ряд вопросов. Первый — кто эти люди? Кто уполномочил их спилить ель? Какие документы были подготовлены к этой работе?" — написал Белик на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, результаты проверки, он опубликует в СМИ.

"К сожалению, это не вернет дерево, но, возможно, позволит избежать повторения ситуации в будущем", — подчеркнул Белик.