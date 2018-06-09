Васильева призвала обеспечить молодежи безбарьерный социальный лифт

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава министерства просвещения РФ Ольга Васильева поздравила граждан с наступающим праздником — Днем России, отметив, что важнейшие задачи, которые стоят сегодня перед государством, — это создание единого образовательного пространства, а также построение безбарьерного социального лифта.

"Уверена, что важнейшим аспектом успешного государственного развития является поддержка детства в части гарантированного получения знаний, осознанной профориентации, выбора жизненного пути и практического целеполагания. Решение этой задачи заключается в создании единого образовательного пространства, которое даст молодому поколению понятный инструмент социализации, безбарьерного социального лифта, когда понятия "мастер производства" и "молодой специалист" будут наполнены гарантированным содержанием, отвечающим требованиям XXI века", — приводятся ее слова на сайте ведомства.

В России, по ее мнению, сохранилась уникальная система образования и формирования кадров, а также научные школы.

"Пусть в общем блеске золота наград, завоеванных представителями нашей страны, особый свет всегда будет идти от медалей международных предметных и научных олимпиад, а талантливая молодежь, основываясь на результатах трудов предыдущих поколений, реализует амбициозные прорывные проекты", — заключила она.