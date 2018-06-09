Новые "Саратовские авиалинии" могут стать базовым перевозчиком "Гагарина"

СЕЛО САБУРОВКА (Саратовская обл.), 9 июн — РИА Новости. Строящемуся саратовскому аэропорту "Гагарин" нужна базовая авиакомпания, и ее фундаментом может стать коллектив "Саратовских авиалиний", считает руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Единственный действующий аэропорт Саратова "Центральный" эксплуатировали "Саратовские авиалинии", у которых с 31 мая аннулирован сертификат эксплуатанта. Компания прекратила полеты и объявила о массовых сокращениях. Новый аэропорт "Гагарин", строящийся у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова, планируется ввести в эксплуатацию в середине 2019 года. Как сообщали в Минтрансе ранее в июне, акционер "Саратовских авиалиний" подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием.

"Что касается авиакомпании и коллектива. Здесь будет прекрасный новый международный аэропорт, и мы считаем и уверены, что в этом аэропорту нужна своя базовая компания, и вот коллектив "Саратовских авиалиний" как раз может быть фундаментом образования новой авиакомпании, но только которая будет работать на совершенно иных подходах, во главу угла ставя вопрос обеспечения безопасности полетов", — отметил Нерадько.

Ранее он заявлял, что новым "Саратовским авиалиниям" для получения сертификата эксплуатанта необходимо обновить парк самолетов и изменить подходы к обеспечению безопасности.