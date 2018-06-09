Минимальный балл ЕГЭ по математике не набрали 3,1% выпускников

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Около 3,1% выпускников не смогли в 2018 году набрать минимальные три балла для сдачи ЕГЭ по базовой математике, в прошлом году их количество составило 3,4%, сообщили в субботу в Рособрнадзоре.

"Число участников, которым не удалось набрать минимальные три балла, продолжает сокращаться четвертый год подряд. В 2018 году не преодолели минимальный порог 3,1% участников, что на 0,3% меньше, чем годом ранее", — говорится в релизе.

По предварительным данным, средний балл составил 4,29, это незначительное улучшение по сравнению с прошлогодним показателем (4,24). Экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Базовую математику в этом году сдавали 567 тысяч участников, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее.

"Результаты экзамена стабильны. Они показывают смещение акцентов в подготовке обучающихся, не планирующих поступление на специальности с профильной математикой: с переходом от обучения "всех всему" к ориентации на достижение каждым обучающимся выбранного уровня математической подготовки", — прокомментировал итоги экзамена руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике Иван Ященко, чьи слова приводятся в релизе.

По его словам, значительно улучшилось выполнение большинства практико-ориентированных заданий, например, практической задачи на оптимальный выбор, на вычисление вероятности наступления события в практической ситуации. Заметно улучшились показатели выполнения логических задач.

Улучшения есть и в случае с ЕГЭ по географии, об этом еще в среду журналистам говорил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. "Средний результат на ЕГЭ по географии на 1,5 выше, чем в прошлом году. Экзамен сдавали 16 тысяч участников — на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Число не преодолевших минимальную границу в 37 баллов по сравнению с прошлым годом снизилось на 2%", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Заметно повысился уровень подготовки большинства участников, хотя по-прежнему наиболее сложными для них остаются задания на объяснение географических связей и закономерностей", — рассказал руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по географии Александр Лобжанидзе.

При этом средний балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ сопоставим с результатами прошлого года. Экзамен сдавали 67 тысяч участников – на 14 тысяч больше, чем годом ранее.

"В 2018 году число участников ЕГЭ по информатике возросло на четверть. Этот факт отражает меры по реализации стратегии научно-технологического развития РФ в части развития ИТ-образования. Средний балл ЕГЭ по информатике в 2018 году сопоставим с аналогичным показателем прошлого года. Более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81-100 тестовых баллов", — прокомментировал результаты руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по информатике и ИКТ Сергей Крылов.