В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о страховании жилья от ЧС

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций может быть принят в июне или июле текущего года, сообщил РИА Новости председатель профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас идет согласование поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению. Пока все идет нормально, разногласий, вроде, нет. Рассчитываю если не в июне, то в июле закон принять", — заявил он.

На вопрос о том, какие предложения содержатся в поправках, глава комитета по финрынку сказал: "Все, что в последнее время озвучивалось. Например, то, что будет создаваться определенный фонд, который будет перестраховываться за счет отчислений от страхования жилья всех остальных страховых компаний. И та сумма, которую страховые компании будут зачислять на отдельный счет в перестраховочную компанию, она будет идти на выполнение обязательств по возмещению ущерба".

Что касается государства, то, по словам Аксакова, там такой жесткой нормы нет. "Однако государство может, скажем так, добавить сумму, которую готово пустить на возмещение ущерба, но будет лимит возмещения для всех, а свыше этого лимита смогут получать только те, кто застраховал свое жилье", — подчеркнул он.