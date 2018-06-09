Росавиация возместит расходы за перевозку клиентов "Саратовских авиалиний"

СЕЛО САБУРОВКА (Саратовская область), 9 июн — РИА Новости. Росавиация выплатит компенсации авиакомпаниям за перевозку пассажиров "Саратовских авиалиний", которые прекратили полеты, заявил руководитель ведомства Александр Нерадько.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозки ее пассажиров после этого взяли на себя другие авиакомпании. В то же время пассажиры продолжают активно сдавать билеты, приобретенные на рейсы "Саратовских авиалиний". В Минтрансе РФ в регулярном режиме проходят заседания оперативного штаба, обсуждающего ситуацию с авиакомпанией.

"Авиакомпании просто получат возмещение своих расходов по так называемым манифестам прерванного полета. Компании, которые перевозят сейчас по билетам "Саратовских авиалиний", оформляют манифест прерванного полета и в соответствии со стоимостью своей перевозки получат компенсации от Росавиации", — сказал Нерадько журналистам.

Перевозку пассажиров осуществляют "Аэрофлот", S7, "Якутия", "Руслайн", "Ювт Аэро", "ЮТэйр" и несколько других авиакомпаний.

Как рассказали журналистам в Минтрансе РФ, по состоянию на 13.00 мск 9 июня пассажиры "Саратовских авиалиний" вернули около 24,5 тысяч билетов на сумму свыше 154 миллионов рублей.