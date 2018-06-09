В Крыму рассказали о состоянии детей, заболевших кишечной инфекцией

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Дети из детского оздоровительного лагеря "Ласпи" под Севастополем, госпитализированные из-за отравления, пошли на поправку, сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков.
"Ночь прошла спокойно. Состояние детей удовлетворительное: ни тошноты, ни рвоты не было. Ребенок, который наблюдался в интенсивной палате, сейчас в положительной динамике. За ночь количество заболевших не увеличилось, новых поступлений не было. Установлено, что все заболели в одно время: с 7 на 8 июня. Учитывая динамику, можно спрогнозировать, что больше поступлений в больницу не будет", — сказал Бахлыков журналистам.
По его словам, по состоянию на утро 9 июня в инфекционной больнице остаются 12 детей и 5 взрослых. Двоих детей уже выписали.
"Диагноз – гастроэнтерит. Этиология устанавливается. Источник заражения будет выявлен после получения результатов посевов, которые взяли специалисты Роспотребнадзора", — сказал глава департамента.
Кроме того, по его словам, в пятницу в "Ласпи" работала бригада медиков – осмотрено было 480 детей. Дежурная бригада продолжает работать в лагере.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>