В Крыму рассказали о состоянии детей, заболевших кишечной инфекцией

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Дети из детского оздоровительного лагеря "Ласпи" под Севастополем, госпитализированные из-за отравления, пошли на поправку, сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков.

Ранее начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин сообщил о поступлении в Городскую инфекционную больницу 21 человека — 16 детей и 5 вожатых. Очаг острой кишечной инфекции был зарегистрирован в лагере "Ласпи". Начато расследование, в ходе которого были выявлены ряд нарушений в самом оздоровительном лагере.

"Ночь прошла спокойно. Состояние детей удовлетворительное: ни тошноты, ни рвоты не было. Ребенок, который наблюдался в интенсивной палате, сейчас в положительной динамике. За ночь количество заболевших не увеличилось, новых поступлений не было. Установлено, что все заболели в одно время: с 7 на 8 июня. Учитывая динамику, можно спрогнозировать, что больше поступлений в больницу не будет", — сказал Бахлыков журналистам.

По его словам, по состоянию на утро 9 июня в инфекционной больнице остаются 12 детей и 5 взрослых. Двоих детей уже выписали.

"Диагноз – гастроэнтерит. Этиология устанавливается. Источник заражения будет выявлен после получения результатов посевов, которые взяли специалисты Роспотребнадзора", — сказал глава департамента.

Кроме того, по его словам, в пятницу в "Ласпи" работала бригада медиков – осмотрено было 480 детей. Дежурная бригада продолжает работать в лагере.

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