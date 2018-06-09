Россельхознадзор запретил ввоз 70 тонн абрикосов из Турции

КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее выявило плодовую муху и цветочный трипс в 70-тонной партии абрикосов, которая пришла в порт Геленджика из Турции, сообщает ведомство.

"В ходе досмотра были выявлены в живом состоянии карантинные объекты — средиземноморская плодовая муха и западный (калифорнийский) цветочный трипс", – сообщает пресс-служба ведомства.

Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория своим заключением подтвердила опасения инспекторов. В целях недопущения распространения карантинного объекта подкарантинный груз запрещен к ввозу.