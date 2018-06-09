Для участников церемонии открытия ЧМ-2018 изготовили памятные значки

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1172)

Символика чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

Символика чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Специалисты центра "Русские ремесла", входящего в структуру управления делами президента РФ, изготовили 50 памятных значков для участников церемонии открытия чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Завод ФГУП "Русские ремесла" находится в Ярославле. Ранее генеральный директор предприятия Игорь Беляев сообщал РИА Новости, что художники "Русских ремесел" разрабатывают дизайн памятных знаков для лидеров стран, которые приедут в Россию на ЧМ.

"Изготовленные значки имеют овальную форму, на каждом из них – эмблема чемпионата мира по футболу. Сам значок небольшого размера – три сантиметра в высоту и почти два сантиметра в ширину", — сказала Крылова.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.