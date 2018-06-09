На Камчатке медведице присвоили неофициальный статус матери-героини

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн – РИА Новости. Медведице из Южно-Камчатского заказника, сохранившей весь выводок из четырёх медвежат до третьего года их жизни, специалисты присвоили неофициальный статус матери-героини, сообщили в Кроноцком заповеднике, под управлением которого находится заказник.

Отмечается, что за двадцать лет наблюдений на особо охраняемой природной территории такой случай зарегистрирован всего лишь в третий раз.

"К сожалению, сохранить всё потомство к моменту выхода во взрослую жизнь в условиях дикой природы сложно. Случаи, когда до трёхлетнего возраста дожили четыре медвежонка, были зарегистрированы в заказнике в 1998-м и 2007-м годах. Смертность зависит от разных факторов. Медвежата могут изначально быть слабыми и не пережить первую зиму, стать жертвами самцов-каннибалов или зверей, охраняющих свою территорию во время рыбалки", — приводит пресс-служба слова консультанта научного отдела Кроноцкого заповедника Александра Никонорова.

Специалисты считают, что сохранить весь выводок медведице, которую сотрудники особо охраняемой территории назвали Матрёной, помогла правильная тактика поведения.

"Матрёна сразу обосновалась возле кордона, понимая, что под присмотром государственных инспекторов медвежата будут в полной безопасности и двуногие "няньки" дадут ей возможность спокойно рыбачить, охраняя потомство от враждебно настроенных сородичей", — рассказала сотрудник службы охраны заповедника Лиана Варавская, которую цитирует пресс-служба.

Она добавила, что этим летом пути мамы и подросших детёнышей разойдутся. Медведица полностью подготовила их к самостоятельной жизни в дикой природе — научила добывать корм, избегать опасностей и правильно вести себя в медвежьем сообществе. Самка готова к брачному сезону и заведению нового потомства.

В Южно-Камчатском федеральном заказнике имени Т.И. Шпиленка обитает крупнейшая в России охраняемая субпопуляция бурых медведей — около 1000 особей. Это обусловлено строгим режимом охраны территории и богатой кормовой базой. Основной источник питания медведей — нерка, крупнейшее азиатское нерестилище которой располагается в бассейне Курильского озера.